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Студенты РГАТУ приняли участие в образовательном форуме «АгроПроДвижение-2024»

С 18 по 22 сентября 2024 года студенты факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева приняли участие в образовательном форуме «АгроПроДвижение-2024». Площадкой его проведения стал Тульский сельскохозяйственный колледж, объединивший около 300 студентов вузов и сузов Центрального Федерального округа.

Участников форума приветствовал Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Программа форума представляла собой комплекс образовательных, дискуссионных, интерактивных, спортивных и культурных площадок, творческих мастерских, выступлений лекторов и мастер-классов от экспертов и гостей события. Образовательный блок организаторы наполнили программами корпоративных университетов и предприятий АПК страны.

Участники работали над формированием и совершенствованием своих личных и профессиональных качеств, разрабатывали социальные проекты, направленные на развитие агропромышленной сферы в своих регионах. Разные поколения смогли обменяться и поделиться накопленным опытом, а также вместе попытаться воплотить в жизнь идеи, направленные на развитие агропромышленного комплекса страны.