Стала известна личность мужчины, тело которого подняли из карьера в Рязанской области
Из карьера в Шиловском районе достали тело жителя Шилова. По данным следствия, погибший ушел на рыбалку 23 сентября и не вернулся.
Стала известна личность мужчины, тело которого подняли из карьера в Рязанской области. Подробности происшествия РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе регионального СК.
Из карьера в Шиловском районе достали тело жителя Шилова. По данным следствия, погибший ушел на рыбалку 23 сентября и не вернулся.
Касимовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка.