С владельца собаки, укусившей ребенка в Рязани, хотят взыскать компенсацию

Прокуратура установила, что в августе 2024 года собака покинула вольер и напала на пятилетнего ребенка, который гулял на улице. Девочку с многочисленными тяжелыми травмами госпитализировали в ГБУ РО «ДОКБ им. Дмитриевой».

Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку после нападения бойцовской собаки на 5-летнего ребенка. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура установила, что в августе 2024 года собака породы «Ротвейлер» покинула вольер и напала на пятилетнего ребенка, который гулял на улице. Девочку с многочисленными тяжелыми травмами госпитализировали в ГБУ РО «ДОКБ им. Дмитриевой».

«В связи с причинением малолетней не только телесных повреждений, но и нравственных страданий прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца собаки денежной компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Напомним, хирургии спасли четырехлетнюю рязанку, искусанную крупной собакой. Позже стали известны подробности нападения собаки.