Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу немаркированных сигарет

Суд признал предпринимателя виновной и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

В Рязанской области предприниматель торговала табачной продукцией без маркировки. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что мировой судья признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Сигареты без маркировки конфисковали.

Постановление вступило в законную силу.