Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу немаркированных сигарет
Суд признал предпринимателя виновной и оштрафовал на 30 тысяч рублей.
В Рязанской области предприниматель торговала табачной продукцией без маркировки. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Отмечается, что мировой судья признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Сигареты без маркировки конфисковали.
Постановление вступило в законную силу.