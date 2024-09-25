Рязанский пчеловод возмутился обработкой полей

По словам мужчины, жителей ближайших населенных пунктов не предупредили о проведении работ.

Рязанский пчеловод возмутился обработкой полей. Об этом в среду, 25 сентября, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».

«Непонятно чем „удобряют“, все ветром разлетается, одним словом — травят все и всех», — указано в публикации.

Автор ролика во время съемки сообщает, что обработку проводят в деревне Березовка Екимовского сельского поселения. По словам мужчины, жителей ближайших населенных пунктов не предупредили о проведении работ.