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Рязанцы помогли полицейским поймать закладчицу в Лесопарке
В дежурную часть полиции от рязанцев поступило сообщение, что в Лесопарке девушка что-то ищет в кустах. Жители передали описание внешности незнакомки и предположили, что она подбирает или раскладывает контейнеры с наркотиками.

В рязанском Лесопарке полицейские поймали женщину с нароктиками. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД 25 сентября в своем Telegram-канале.

В дежурную часть полиции от рязанцев поступила информация, что в Лесопарке девушка что-то ищет в кустах. Жители описали внешность незнакомки и предположили, что она подбирает или раскладывает контейнеры с наркотиками.

На место выехал наряд Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области. Они нашли в Лесопарке девушку, внешне похожую по человека, указанного очевидцами.

Оперативники провели личный досмотр 37-летней рязанки и нашли у нее самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что там хранилось более 2,5 грамма синтетического наркотического средства. Злоумышленницу задержали.

Следователь отдела МВД России по Советскому району Рязани возбудил в отношении женщины уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.