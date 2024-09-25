Рязанцам напомнили о погашении задолженностей за газ перед началом отопительного сезона

В преддверии отопительного сезона «Газпром межрегионгаз Рязань» напоминает жителям региона о важности погашения задолженности за поставленный газ.

Отмечается, что долг абонентов, проживающих в Рязанской области, перед поставщиком газа на данный момент составляет 221,1 млн рублей.

Для сокращения задолженности населения «Газпром межрегионгаз Рязань» проводит комплекс мероприятий. Приостановка подачи газа — крайняя мера, к которой поставщик прибегает в самых сложных случаях, когда все другие инструменты не дали результата. На сегодня газоснабжение ограничено для 429 потребителей.

«С приближением отопительного сезона вопрос платежной дисциплины приобретает наибольшую актуальность, особенно для владельцев отопительного газового оборудования. Поэтому мы призываем потребителей не доводить ситуацию до принятия ограничительных мер и оплатить долги, если они имеются. В соответствии с Постановлением Правительства РФ поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить абоненту-должнику подачу ресурса, если он два месяца не оплачивает услуги за потребленный газ», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией населения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.