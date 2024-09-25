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Россия запросила у Узбекистана разъяснения из-за избиения школьника учительницей
По информации СМИ, мальчик на уроке попросил педагога говорить на русском языке, из-за чего она напала на ребенка.

Россия потребовала у Узбекистана разъяснения из-за избиения школьника учительницей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интернете распространилось видео, где, по данным СМИ, происходит конфликт между педагогом и учеником в одной из школ Ташкента. Как писали в публикациях, женщина напала на ребенка из-за его просьбы объяснить материал на русском языке.