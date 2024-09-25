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Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину
Также предлагается рассматривать агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как их совместное нападение на РФ.

Президент Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Информацию публикует ТАСС со ссылкой на материалы заседания постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию.

По словам российского лидера, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняется ядерное сдерживание.

Также предлагается рассматривать агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как их совместное нападение на РФ.

Отмечается, что массированный старт в сторону РФ стратегических и тактических самолетов, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов и пересечение ими российской границы станет основанием для применения ЯО.

Кроме того, критическая угроза суверенитету РФ даже обычным оружием будет поводом для ядерного ответа.