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Прокуратура признала незаконным строительство домиков около Уржинского озера
В июле 2024 года «Новая газета-Рязань» опубликовала пост, в котором рязанцы сообщили, что возле Уржинского озера под Рязанью появился коттеджный поселок. После этого прокуратура провела проверку.

Прокуратура признала незаконным строительство домиков около Уржинского озера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В июле 2024 года «Новая газета-Рязань» опубликовала пост, в котором рязанцы сообщили, что возле Уржинского озера под Рязанью появился коттеджный поселок. После этого прокуратура провела проверку.

Выяснилось, что на обследуемом земельном участке собственником осуществляется предпринимательская деятельность по оказанию гостиничных услуг и услуг по организации досуга. Однако в едином государственном кадастре недвижимости там разрешено только, сельскохозяйственное производство.

Собственника участка привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенном использование) с назначением наказания в виде предупреждения.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Видео: «Новая газета-Рязань»