Появились подробности смертельного ДТП с грузовиком под Рязанью

Напомним, авария произошла 24 сентября, примерно в 12:30, в Старожиловском районе.

Появились подробности смертельного ДТП с грузовиком под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, авария произошла 24 сентября, примерно в 12:30, в Старожиловском районе. На 45-м километре автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов», 52-летний житель Московской области на автомобиле «Фольксваген Тигуан» столкнулся с грузовиком «Ситрак», за рулем которого находился 41-летний житель Нижегородской области.

Водитель и 74-летняя пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.