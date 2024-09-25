Неизвестный напал на девушек в кинотеатре в рязанском ТЦ

По словам пострадавших, все произошло 24 сентября во время сеанса кино в торговом центре «Малина». Молодой человек вырвал одной из них два ногтя. От полиции неизвестный скрылся.

Неизвестный напал на девушек в кинотеатре в рязанском ТЦ. Об этом сообщается в Telegram-канале Rzn LIfe.

По словам пострадавших, все произошло 24 сентября во время сеанса кино в торговом центре «Малина». Молодой человек вырвал одной из них два ногтя. От полиции неизвестный скрылся.

«Во время сеанса кино на нас с подругой напал неизвестный, светил в лицо фонариком, обливал пивом, сыпал поп-корн на головы. Меня схватил за руку и вырвал под мясо мне ногтя! Полиция его уже ищет», — отметила рязанка.

Она отметила, что нападавший представился тренером по боксу.