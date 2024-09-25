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Небензя: Россия продолжит СВО, если Запад не избавится от властей Киева
По его словам, ВСУ оказались на грани полного разгрома. Небензя отметил, что Владимир Зеленский ради сохранения власти готов столкнуть мир в пучину третьей мировой войны.

Россия продолжит спецоперацию, если Запад не позволит избавиться от «раковой опухоли» в виде киевского режима. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, его цитирует ТАСС.

По его словам, ВСУ оказались на грани полного разгрома. Небензя отметил, что Владимир Зеленский ради сохранения власти готов столкнуть мир в пучину третьей мировой войны.

Однако сам Зеленский на том же Совбезе заявил, что исключает переговоры с Россией. По его мнению, конфликт может закончиться только на основе предложенной им «формулы мира», которая подразумевает вывод всех российских войск с территории Украины и выплату репараций.