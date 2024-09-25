На проезде Шабулина в Рязани произошло ДТП

ДТП произошло в среду, 25 сентября, на круговом движении на проезде Шабулина.

На проезде Шабулина в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

ДТП произошло в среду, 25 сентября, на круговом движении на проезде Шабулина.

«Одни едут по новым правилам, вторые по старым. Судя по всему такси, выехало с круга, а красный автомобиль опираясь на привычку не дал приоритет. Как итог, у него вся левая бочина в царапинах», — отметил очевидец.