Mash: водителей могут начать штрафовать за курение электронных сигарет за рулем

Также обсуждается вопрос о запрете обычных сигарет за рулем. Предполагается, что руки водителя должны быть полностью свободны.

Водителей в России могут начать штрафовать за курение электронных сигарет за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, изменения могут коснуться пункта 2.7 ПДД. По нему водителю запрещено пользоваться телефоном, если в машине нет подставки, которая освобождает руки.

Минтранс предлагает расширить перечень «запрещенки» до «всех устройств». Также обсуждается вопрос о запрете обычных сигарет за рулем. Предполагается, что руки водителя должны быть полностью свободны.

Штраф за нарушение может составить 1,5 тысячи рублей.