ГК «Зеленый сад» и технологический колледж подписали договор о сотрудничестве

ГК «Зеленый сад» 24 сентября подписала документ о сотрудничестве с технологическим колледжем. Гостями мероприятия стали директор Союза строителей Рязанской области Вячеслав Немчинов, депутат Рязанской городской Думы Павел Аверин, преподаватели и студенты технологического колледжа.

Сотрудничество строительной компании и одного из ведущих учебных заведений региона началось полгода назад. Тогда на практику в «Зеленый сад» пришла первая группа студентов. Опыт оказался удачным, минувшим летом количество практикантов выросло до нескольких десятков. Сейчас в строительной компании постоянно работают 38 студентов. Все они четверокурсники и в этом учебном году получат дипломы.

«Сейчас я учусь по индивидуальному плану, совмещая учебу с работой. Я пришел в „Зеленый сад“ в начале этого лета как каменщик, но уже через месяц мне предложили должность помощника геодезиста. В компании хорошо встречают молодых специалистов, за каждым закрепляют наставника. Мне нравится, что можно получать новые знания и применять на практике то, чему учат в колледже», — рассказал студент выпускного курса Рязанского технологического колледжа и помощник геодезиста ГК «Зеленый сад» Никита Кузнецов.

Первокурсник Максим Мосейкин пока только знакомится с «Зеленым садом». Для него и других ребят из колледжа сотрудники компании провели экскурсию по офису. После этого началась торжественная церемония подписания соглашения о сетевом взаимодействии.

Совместный проект получил название «Колледж строительных технологий». Он направлен на подготовку кадров под запрос строительной компании «Зеленый сад». Теоретические и практические занятия будут проходить как на базе строительной компании, так и на территории колледжа.

Договор о сотрудничестве подписали управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич и директор Рязанского технологического колледжа Николай Баранов.

«Сегодня приходится бороться с последствиями того дисбаланса на рынке труда, который сложился за два последних десятилетия. Не секрет, что многие молодые люди долгое время игнорировали инженерные и строительные профессии. Теперь же они самые востребованные. Специалисты на наших объектах получают очень достойную зарплату. У ребят, которые придут в нашу компанию, будут отличные наставники из числа сотрудников. А в дальнейшем сегодняшние выпускники смогут занять уже руководящие должности», — отметил Оришкевич.

Директор технологического колледжа добавил, что обучение студентов должно быть целевым. И если ребята учатся на строительном отделении, практика в ведущей компании региона станет для них отличным карьерным стартом.