Европейские страны значительно увеличили поставки лекарств в Россию

Лидером среди экспортеров фармацевтической продукции стала Германия.

Европейские страны значительно увеличили поставки лекарств в Россию. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на данные Евростата.

Европа по итогам июля направила препараты на 926 млн евро. Это максимальный объем поставок в этой категории по направлению с марта 2023 года. По сравнению с июнем ввоз европейских препаратов в РФ взлетел в 1,4 раза. В годовом выражении прирост составил 33%.

Лидером среди экспортеров фармацевтической продукции стала Германия. Следом идет Бельгия. Топ-3 замыкают Нидерланды.

Наибольший рост поставок за период продемонстрировала Италия. Экспорт лекарств из этой европейской страны в Россию за второй месяц лета подскочил в четыре раза и достиг 78 млн евро.