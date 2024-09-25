Эксперты ГК «Зеленый сад» рассказали рязанцам, как приобрести жилье с максимальной выгодой

Эксперты ГК «Зеленый сад» рассказали рязанцам, как приобрести жилье с максимальной выгодой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Некоторые семьи не торопятся оформлять ипотеку, предпочитая взять квартиру в рассрочку с минимальным первым взносом или вовсе без него. Такой вариант обычно предлагают застройщики до момента сдачи дома. Рассрочка выгодна лишь тем, кто точно знает, в какие сроки у него будет вся сумма для полной оплаты квартиры. Если денег нет и вы просто отсрочили оформление ипотеки на 2-3 года в надежде, что ставка станет ниже или квартиры подешевеют, это решение может дорого обойтись», — отметили в компании.

По словам экспертов, покупку квартиры по семейной ипотеке не стоит откладывать, так как никто не может знать, какая ставка и какие цены на жилье будут через 2-3 года. Еще одна причина — возможные изменения в семейной ипотеке. Выбранная вами квартира может просто не подойти под условия программы. Уже сейчас говорят о том, что за бортом «семейки» могут остаться студии и однокомнатные квартиры.

Третья причина взять ипотеку сейчас — штрафные санкции от застройщика. Не выполните условия договора по рассрочке — придётся платить больше. С банком в трудной жизненной ситуации (когда лишились работы или в случае продолжительной болезни) договориться бывает проще. Наконец, ключевая ставка ЦБ может не снизиться с сегодняшних 19%. И есть риск, что государственное субсидирование ипотеки серьезно сократят или отменят вовсе.

«Вряд ли вам понравится платить ипотеку под 19% годовых. Поэтому берите кредит на жилье прямо сейчас, пока действуют льготные программы», — рассказали в компании.

Тех, у кого остались вопросы, просят обращаться в отдел продаж ГК «Зеленый сад» по номеру (4912) 77-77-77.