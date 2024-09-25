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Директор рязанской организации вернул в бюджет около 40 млн неоплаченных налогов
Следствие установило, что в период с января 2020 года по декабрь 2022 года подозреваемый оформил фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг у ряда юридических лиц.

Директор рязанской организации вернул в бюджет около 40 млн неоплаченных налогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 25 сентября.

Следствие установило, что в период с января 2020 года по декабрь 2022 года подозреваемый, директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность автомобильного грузового транспорта, оформил фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг у ряда юридических лиц. Руководитель коммерческой организации представил налоговые декларации по НДС с заведомо ложными сведениями в налоговую. В результате организация не уплатила НДС на сумму более 32 миллионов рублей.

Отмечается, что во время предварительного следствия руководитель в полном объеме оплатил недоимку по НДС, пени и штраф в общей сумме почти 40 миллионов рублей.

На основании статьи 28.1 УПК РФ, статьи 76.1 УК РФ фигуранта освободили от уголовной ответственности, дело прекращено.