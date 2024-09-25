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Центробанк: ослабление рубля мало отразится на инфляции
Пресс-служба регулятора подчеркнула, что в дальнейшем можно ожидать выравнивания курса рубля в разных сегментах рынка.

Ослабление рубля мало отразится на инфляции. Об этом заявили в ходе заседания совета директоров Центробанка.

По словам участников, инфляция в третьем квартале 2024 года складывается выше ожиданий Банка России.

По данным регулятора, в целом динамика курса отечественной валюты остается стабильной. Отмечается, что рубль вернулся к уровням мая текущего года после значительного укрепления в летние месяцы.

Также ценообразование на валютном рынке на фоне усиления санкций временно стало менее эффективным, усилилась сегментация рынка. В ЦБ подчеркнули, что в дальнейшем можно ожидать адаптации участников рынка к новым условиям, а также выравнивание курса рубля в разных сегментах рынка.