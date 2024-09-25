Благоустройство Рязанской ВДНХ вышло на финальную стадию

На площадке завершают укладку аллей и дорожек в прогулочных зонах, планируют установку детской площадки.

Благоустройство Рязанской ВДНХ вышло на финальную стадию. Об этом в среду, 25 сентября, сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин в своем Telegram-канале.

На площадке завершают укладку аллей и дорожек в прогулочных зонах, устройство освещения, монтаж скульптур, планируют установку детской площадки.

«Несмотря на то, что еще в нескольких павильонах все еще продолжаются работы, воссозданное общественное пространство с уникальным архитектурным ансамблем уже живет своей жизнью: только на событиях летней фестивальной программы там побывали более 60 тысяч рязанцев», — написал Никитин.

Он добавил, что в скором времени начнется благоустройство территории Дома юннатов с садом.