Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
23°
Чтв, 26
22°
Птн, 27
23°
ЦБ USD 92.39 -0.47 26/09
ЦБ EUR 103.48 0.07 26/09
Нал. USD 91.80 / 92.28 25/09 18:30
Нал. EUR 100.81 / 102.28 25/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
3 929
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
5 984
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
8 248
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
6 987
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Аркадий Фомин проконтролировал работы на социальных объектах в Путятинском районе
Во вторник, 24 сентября, председатель рязоблдумы Аркадий Фомин в рамках депутатского контроля осмотрел объекты в Путятинском округе, где ведутся работы по реализации национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.

Аркадий Фомин проконтролировал работы на социальных объектах в Путятинском районе. Об этом сообщает пресс-служба рязанской облдумы.

Во вторник, 24 сентября, председатель рязоблдумы Аркадий Фомин в рамках депутатского контроля осмотрел объекты в Путятинском округе, где ведутся работы по реализации национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.

В селе Береговое по нацпроекту «Здравоохранение» построен новый ФАП, оснащенный современным оборудованием. Кроме того, благоустроена его территория: заасфальтирован тротуар, предусмотрена парковочная площадка, произведен монтаж ограждения.

«В селе более 300 жителей разной возрастной категории, и, конечно, им необходимо получать медпомощь у себя дома. Новый ФАП значительно улучшит условия приема пациентов и оказания медицинских услуг для населения. Сейчас ФАП проходит процедуру лицензирования, уже есть фельдшер, и с 1 октября пункт начнет функционировать», — прокомментировал Аркадий Фомин.

Рядом со зданием администрации в селе Путятино по программе поддержки местных инициатив благоустроен парк.

«Благодаря активным жителям в районе получилось замечательное место отдыха. Территорию расчистили, замостили дорожки, установили лавочки и урны, смонтировали освещение. Обязательно продолжим благоустройство: установим в парке хорошую детскую площадку», — подчеркнул глава регионального парламента.

Отмечается, что в настоящее время в Путятинском районе по программе развития и обеспечения деятельности администрации Путятинского муниципального округа (подпрограмма «Дорожное хозяйство») ведется строительство автомобильной дороги — подъезда к поселку Мясной.

«Известно, что в поселке Мясной подолгу жил режиссер Андрей Тарковский. И уже несколько лет обсуждается создание здесь культурного центра, который не просто станет точкой притяжения для поклонников творчества режиссера, но и даст импульс развитию этой территории. Устройство дороги — только начало, но вместе с тем очень важный шаг. В этом году уложена основа из щебня, в следующем году здесь появится асфальтобетонное покрытие», — подчеркнул Фомин.

Помимо этого, в завершении рабочей поездки в Путятинский район Аркадий Фомин в торжественной обстановке вручил школьникам паспорта.

«Получение паспорта — особый день для каждого гражданина Российской Федерации. Рад был разделить этот волнующий момент с молодежью. Паспорт дает не только права, но и обязанности, ответственность за свою родину, за свой район, за свою семью. Уверен, в будущем эти молодые люди станут заботливыми и рачительными хозяевами своей земли», — заключил он.