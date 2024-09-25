Аркадий Фомин проконтролировал работы на социальных объектах в Путятинском районе

Во вторник, 24 сентября, председатель рязоблдумы Аркадий Фомин в рамках депутатского контроля осмотрел объекты в Путятинском округе, где ведутся работы по реализации национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.

Аркадий Фомин проконтролировал работы на социальных объектах в Путятинском районе. Об этом сообщает пресс-служба рязанской облдумы.

Во вторник, 24 сентября, председатель рязоблдумы Аркадий Фомин в рамках депутатского контроля осмотрел объекты в Путятинском округе, где ведутся работы по реализации национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.

В селе Береговое по нацпроекту «Здравоохранение» построен новый ФАП, оснащенный современным оборудованием. Кроме того, благоустроена его территория: заасфальтирован тротуар, предусмотрена парковочная площадка, произведен монтаж ограждения.

«В селе более 300 жителей разной возрастной категории, и, конечно, им необходимо получать медпомощь у себя дома. Новый ФАП значительно улучшит условия приема пациентов и оказания медицинских услуг для населения. Сейчас ФАП проходит процедуру лицензирования, уже есть фельдшер, и с 1 октября пункт начнет функционировать», — прокомментировал Аркадий Фомин.

Рядом со зданием администрации в селе Путятино по программе поддержки местных инициатив благоустроен парк.

«Благодаря активным жителям в районе получилось замечательное место отдыха. Территорию расчистили, замостили дорожки, установили лавочки и урны, смонтировали освещение. Обязательно продолжим благоустройство: установим в парке хорошую детскую площадку», — подчеркнул глава регионального парламента.

Отмечается, что в настоящее время в Путятинском районе по программе развития и обеспечения деятельности администрации Путятинского муниципального округа (подпрограмма «Дорожное хозяйство») ведется строительство автомобильной дороги — подъезда к поселку Мясной.

«Известно, что в поселке Мясной подолгу жил режиссер Андрей Тарковский. И уже несколько лет обсуждается создание здесь культурного центра, который не просто станет точкой притяжения для поклонников творчества режиссера, но и даст импульс развитию этой территории. Устройство дороги — только начало, но вместе с тем очень важный шаг. В этом году уложена основа из щебня, в следующем году здесь появится асфальтобетонное покрытие», — подчеркнул Фомин.

Помимо этого, в завершении рабочей поездки в Путятинский район Аркадий Фомин в торжественной обстановке вручил школьникам паспорта.

«Получение паспорта — особый день для каждого гражданина Российской Федерации. Рад был разделить этот волнующий момент с молодежью. Паспорт дает не только права, но и обязанности, ответственность за свою родину, за свой район, за свою семью. Уверен, в будущем эти молодые люди станут заботливыми и рачительными хозяевами своей земли», — заключил он.