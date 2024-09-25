Альфа-Банк расширил свое присутствие в Рязанской области

Альфа-Банк расширяет свое присутствие в Рязанской области. Открытие офиса состоялось в Скопине по адресу ул. Карла Маркса д.178

Альфа-Банк открывает все больше офисов принципиально нового фиджитал-формата, где сочетаются физические и цифровые каналы обслуживания. Здесь нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офис нового поколения имеет свободную планировку и напоминает уютное кафе. В новых офисах клиенты получают теплое человеческое общение, качественный сервис и могут насладиться приятной атмосферой — ни одни банк не делал ничего подобного в регионах.

«Это событие хорошее во всех отношениях и для самого банка, и для его клиентов, и для города. Для жителей Скопина действует уникальное предложение — бесплатная Альфа-карта с супер-кэшбеком. Для предпринимателей у нас всегда гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказал Региональный Управляющий Альфа-Банка в Рязанской области Илья Сухих.

Адрес офиса: Скопин, ул. Карла Маркса д.178

время работы: пн. — пт.: 09:00 — 18:00, сб., вс.: выходной.

www.alfabank.ru

Справка:

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 121 млрд руб. Клиентская база составляет 1,8 млн корпоративных клиентов и более 32 млн физических лиц по состоянию на май. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.