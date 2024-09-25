Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
23°
Чтв, 26
22°
Птн, 27
23°
ЦБ USD 92.86 -0.06 25/09
ЦБ EUR 103.41 0.19 25/09
Нал. USD 91.70 / 92.38 25/09 14:00
Нал. EUR 101.00 / 102.18 25/09 14:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
3 817
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
5 864
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
8 139
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
6 888
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Альфа-Банк расширил свое присутствие в Рязанской области

Альфа-Банк расширяет свое присутствие в Рязанской области. Открытие офиса состоялось в Скопине по адресу ул. Карла Маркса д.178

Альфа-Банк открывает все больше офисов принципиально нового фиджитал-формата, где сочетаются физические и цифровые каналы обслуживания. Здесь нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офис нового поколения имеет свободную планировку и напоминает уютное кафе. В новых офисах клиенты получают теплое человеческое общение, качественный сервис и могут насладиться приятной атмосферой — ни одни банк не делал ничего подобного в регионах.

«Это событие хорошее во всех отношениях и для самого банка, и для его клиентов, и для города. Для жителей Скопина действует уникальное предложение — бесплатная Альфа-карта с супер-кэшбеком. Для предпринимателей у нас всегда гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказал Региональный Управляющий Альфа-Банка в Рязанской области Илья Сухих.

Адрес офиса: Скопин, ул. Карла Маркса д.178

время работы: пн. — пт.: 09:00 — 18:00, сб., вс.: выходной.

www.alfabank.ru

Справка:

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 121 млрд руб. Клиентская база составляет 1,8 млн корпоративных клиентов и более 32 млн физических лиц по состоянию на май. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.