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Житель Касимова перевел мошенникам более 400 тысяч рублей
Мужчине позвонил неизвестный, представился оператором сотовой компании и предложил продлить якобы закончившийся договор на услуги связи.

Житель Касимова перевел мошенникам более 400 тысяч рублей. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В межмуниципальный отдел МВД России «Касимовский» обратился 24-летний житель Касимова и заявил, что ему позвонил неизвестный, представился оператором сотовой компании и предложил продлить якобы закончившийся договор на услуги связи.

Отмечается, что злоумышленник убедил мужчину назвать код из смс-сообщения, пришедшего на телефон.

После потерпевшему позвонил другой неизвестный, представился сотрудником правоохранительного органа и сообщил, что касимовец назвал код мошенникам, и теперь они могут оформить от его имени кредит. Как сказал злоумышленник, чтобы предотвратить это, мужчина должен взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Житель Касимова выполнил «команды лже-офицера» и оформил два кредита на общую сумму 458 тысяч рублей. После он перевел деньги на указанный счет.

Следователем МО МВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».