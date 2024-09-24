Зеленский заявил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают

Он также заявил, что его план завершения конфликта — «не о переговорах с Россией».

Зеленский заявил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к концу войны», — заявил президент Украины.

Однако после этих слов Зеленский продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию. Он также заявил, что его план завершения конфликта — «не о переговорах с Россией».