Зеленский заявил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают
Он также заявил, что его план завершения конфликта — «не о переговорах с Россией».
Зеленский заявил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.
«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к концу войны», — заявил президент Украины.
Однако после этих слов Зеленский продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию. Он также заявил, что его план завершения конфликта — «не о переговорах с Россией».