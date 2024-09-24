За неделю в Рязанской области произошло два лесных пожара

Их зафиксировали в Криуше и Солотче.

За неделю в Рязанской области произошло два лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

Первый пожар случился 20 сентября в Криушинском лесничестве. Причиной стал человеческий фактор. Огонь успел пройти 0,12 га. В тушении участвовали 7 человек и 4 единицы техники.

21 сентября лесной пожар зафиксировали в Солотче. Причиной также стал человеческий фактор. Площадь, пройденная огнем, составила 3 га непокрытых лесом. В работах по тушению принимали участие 12 человек и 8 единиц техники.