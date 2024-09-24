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Вьетнамцы подали в суд на рязанскую полицию
Граждане Вьетнама обратились в суд с административным исковым заявлением к рязанской полиции. Они потребовали признать незаконным решения ведомства об аннулировании разрешений на работу.

Граждане Вьетнама обратились в суд с административным иском к рязанской полиции. Они потребовали признать незаконным решения ведомства об аннулировании разрешений на работу. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Суд установил, что вьетнамцы получили разрешения на работу в Рязанской области, однако нарушили «процедуры получения документов». Именно поэтому разрешения им аннулировали.

Так, суд решил, что оспариваемые решения приняли законно, обоснованно, права и интересы истцов не нарушили.

Советский районный суд Рязани отказал в удовлетворении административного иска о признании незаконным решения региональной УМВД.

Решение в законную силу не вступило.