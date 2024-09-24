В Удмуртии подростки устроили смертельную аварию

В Удмуртии подростки устроили смертельную аварию. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в группе «Плохие новости 18+" ВКонтакте.

Трагедия произошла ночью 22 сентября. 17-летний юноша из Воткинска взял у родственника ВАЗ-2107. В салон он посадил пятерых своих друзей и подруг.

На одном из перекрестков несовершеннолетний водитель врезался в «Зикр 001», после чего «семерка» столкнулась со зданием. 21-летняя девушка за рулем второго автомобиля не пострадала.

Подросток за рулем отечественного авто скончался на месте аварии, его пассажиров в возрасте от 13 до 17 лет госпитализировали