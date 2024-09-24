В Санкт-Петербурге массажиста и тренера по растяжке обвинили в изнасиловании

В Санкт-Петербурге массажиста и тренера по растяжке обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, в полицию позвонила женщина и рассказала, что над ее подругой надругались в оздоровительном центре. Позднее врачи больницы этот факт подтвердили. Полицейские задержали 38-летнего массажиста и доставили его в отдел.

«Помимо массажа мужчина почти 10 лет является мастером тренажера „Правило“, который помогает симметрично растягивать тело. По всей видимости, именно в таком положении была изнасилована девушка. Убежать она не могла», — отметили в сообщении.