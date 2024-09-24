В Ряжске мужчину осудили за покушение на убийство двух женщин

Одной из женщин мужчина нанес около девяти ударов ножом. Также не менее семи ударов ножом получила несовершеннолетняя девушка

В Ряжске мужчину осудили за покушение на убийство двух женщин. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным следствия, все произошло в доме потерпевших. Одной из женщин мужчина нанес около девяти ударов ножом. Также не менее семи ударов ножом получила несовершеннолетняя девушка. Пострадавшие смогли выбраться и сбежать.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Помимо этого, мужчина обязан выплатить по 750 тысяч рублей каждой их пострадавших.