В рязанском ЖК неизвестные разбили стеклянную дверь

Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 сентября, в ЖК «Метропарк» на улице Александра Полина.

В рязанском ЖК неизвестные разбили стеклянную дверь. Об этом РЗН. Инфо сообщил один из жильцов.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 сентября, в ЖК «Метропарк» на улице Александра Полина.

На кадрах видно, что двое мужчин подходят к двери и пытаются войти внутрь здания и сильно дергают входную дверь. В какой-то момент она не выдержала и стекло на ней лопнуло.