В Рязанской области за неделю около 300 человек заболели COVID-19
В Рязанской области за неделю коронавирусом заболели 297 человек, 12 из них госпитализированы.
В Рязанской области за неделю около 300 человек заболели COVID-19. Об этом сообщает портал «Объясняем РФ».
Отмечается, что количество заболевших коронавирусом в целом по России снизилось на 18,2%.
В Рязанской области за неделю коронавирусом заболели 297 человек, 12 из них госпитализированы.
Выздоровели 229 рязанцев.
Напомним, ранее стало известно, что в Рязанской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ.