В Рязанской области за неделю около 300 человек заболели COVID-19

В Рязанской области за неделю коронавирусом заболели 297 человек, 12 из них госпитализированы.

В Рязанской области за неделю около 300 человек заболели COVID-19. Об этом сообщает портал «Объясняем РФ».

Отмечается, что количество заболевших коронавирусом в целом по России снизилось на 18,2%.

В Рязанской области за неделю коронавирусом заболели 297 человек, 12 из них госпитализированы.

Выздоровели 229 рязанцев.

Напомним, ранее стало известно, что в Рязанской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ.