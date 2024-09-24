В Рязанской области проверят готовность систем оповещения

Проверка назначена на 4 октября. Отмечается, что сигнал будет доводиться в течение 3-х минут с использованием электромеханических сирен.

В Рязанской области проверят готовность систем оповещения. Об этом сообщается в группе Сасовского района.

Проверка назначена на 4 октября. Отмечается, что сигнал будет доводиться в течение 3-х минут с использованием электромеханических сирен.

Проверка начнется в 10:40 и закончится в 10:43. Повторная проверка пройдет с 14:20 до 14:23. Возможно поступление СМС сообщения от отправителя с именем RSCHS.

«Обращаем ваше внимание, что из-за локальных особенностей рельефа местности и застройки, а также внутри зданий при закрытых окнах слышимость сирен может быть незначительной», — отметили в сообщении.