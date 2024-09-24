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В Рязани завершили расследование по делу о контрафактном моторном масле
Нелегальное производство и места хранения продукции располагались в Рязанской и Московской областях, а также на территории Москвы.

В Рязани завершили расследование по делу о контрафактном моторном масле. Об этом в среду, 24 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В подделке известных брендов обвиняют двух жителей Москвы и жителя Рязанской области. Им вменяют незаконное использование чужих товарных знаков.

Отмечается, что в 2022 году полицейские пресекли деятельность производственного цеха, где в промышленных масштабах незаконно изготавливали контрафактные моторные масла, которые сбывались под брендами известных мировых производителей в ряде регионов страны оптовым способом.

По данным следствия, нелегальное производство и места хранения сырья, тары и фальсифицированной продукции располагались в Рязанской и Московской областях, а также на территории Москвы.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли контрафактную продукцию, производственные линии, более 34 тонн готового товара и 12 тысяч пятилитровых пластиковых канистр. Также конфискованы крышки, этикетки, сырье, документы и черновые записи. Установлено, что материалы и компоненты поставлялись из-за рубежа.

По результатам экспертиз установлено, что изъятая продукция не является оригинальной. Правообладателям, на чье имя зарегистрированы товарные знаки, причинен ущерб, превышающий 40 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним, в июле 2022 года в Рязанской области обнаружили цех по производству поддельного моторного масла.