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В Рязани поймали москвича с оптовой партией «синтетики»
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В Рязани поймали москвича с оптовой партией «синтетики». Об этом в среду, 24 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Октябрьскому району Рязани задержали 27-летнего мужчину, входившего в состав преступной группы, обслуживающей интернет-магазин по сбыту запрещенных веществ.

Установлено, что задержанный житель столицы ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и огнестрельного оружия. Москвич временно поселился в областном центре. Его остановили на улице Большой для личного досмотра, в ходе которого полицейские обнаружили и изъяли свертки с 70 граммами мефедрона, 30 граммами гашиша и одним граммом марихуаны, а также электронные весы и упаковочные материалы.

Предварительно установлено, что курьер-закладчик получил через тайник оптовую партию наркотиков и намеревался распространить ее по частям.

Оперативники продолжили поиск и нашли на участках местности два свертка с мефедроном общей массой около двух граммов, которые ранее сделал злоумышленник.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигуранта заключили под стражу.