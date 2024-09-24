В Рязани планируют приватизировать городские электросети

Кроме того, предприятие планируют преобразовать в акционерное общество. Единственным акционером будет Рязанская область.

В Рязани планируют включить РГРЭС в программу приватизации на 2024-2026 годы. Проект постановления опубликовали на сайте облправительства.

В обосновании проекта постановления написано, что РГРЭС предлагают приватизировать для бесперебойного энергообеспечения населения. А также для модернизации электросетевого комплекса в регионе.

Кроме того, в проекте написано, что предприятие планируют преобразовать в акционерное общество. Единственным акционером будет Рязанская область.

Ранее электросети передали области. С начала 2024 года комплекс преобразовали из МУПа в ГУП.

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