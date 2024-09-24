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В Рязани откроется первая «Фабрика логистических процессов»
Вести занятия на новой «Фабрике» будут эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса ― оператора нацпроекта в регионе.

В Рязани откроется первая «Фабрика логистических процессов». Об этом сообщает пресс-служба АРБ.

Рязанская учебно-производственная площадка «Фабрика процессов» пополнится новым тематическим модулем. В ближайшее время в рамках нацпроекта «Производительность труда» на ней появится тренинг «Фабрика логистических процессов». Он моделирует реальный логистический процесс: от работы на складе до сборки заказов для поставки клиентам.

Новый тренинг рассматривает внутреннюю логистику между подразделениями (производство — склады — закупки), сокращение складских площадей, анализ складских остатков, закупочную деятельность и взаимодействие со внешними поставщиками. В отличие от других «фабрик», здесь участники научатся расчету показателей, важных для управления товарными запасами, и сразу отработают полученные знания на реальных примерах.

Вести занятия на новой «Фабрике» будут эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса ― оператора нацпроекта в регионе. Сейчас они готовятся к сертификации, которая назначена на 26 сентября. Оценивать рязанских экспертов будут представители Федерального центра компетенций.

Напомним, первый тренинг «Фабрика процессов» в Рязанской области тренеры РЦК провели в марте 2020 года. За это время принципам бережливого производства обучились свыше 2500 сотрудников предприятий. Как ранее отметили представители Федерального центра компетенций, рязанская «Фабрика процессов» ― одна из самых оснащенных в стране.