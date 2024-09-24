В Рязани мигрант пытался дать взятку полицейскому

В сентябре 2024 года гражданин Узбекистана попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 16 тысяч рублей, чтобы его брата не привлекали к административной ответственности за нарушение последним миграционного законодательства.

В Рязани мигрант пытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В сентябре 2024 года гражданин Узбекистана попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 16 тысяч рублей, чтобы его брата не привлекали к административной ответственности за нарушение последним миграционного законодательства. Полицейский от взятки отказался. Возбуждено уголовное дело.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.