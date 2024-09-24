В Рязани хирурги достали из желудка девочки 37 магнитов

Мать ребенка забила тревогу, когда заметила, что большая часть головоломки исчезла. Девочке пришлось делать операцию, чтобы достать магнитики.

Заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, главный внештатный детский хирург Олег Ларькин рассказал, что в Рязани девочка проглотила 37 магнитов. Пост об этом появился в группе регионального минздрава во «ВКонтакте» 24 сентября.

По словам Ларькина, мать ребенка забила тревогу, когда заметила, что большая часть головоломки исчезла. Девочке пришлось делать операцию, чтобы достать магнитики. Уточняется, что из желудка, тонкой и толстой кишки ребенка достали 37 деталей.

Ларькин отметил, что многие родители недооценивают серьезную опасность магнитных игрушек. По его словам, их нельзя давать детям.

«Мы видим страшные осложнения: перитониты, перфорация. В этом году уже было несколько случаев. К счастью, в двух последних нам удалось обойтись эндоскопическим методом, так как шарики были в желудке, и мы обошлись без разрезов. С помощью инструментов убрали их через пищевод. И дети отделались легким испугом», — сказал Ларькин.

Фото: группа «Министерство здравоохранения Рязанской области» во «ВКонтакте»