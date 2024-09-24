В России запустят православный мессенджер «Зосима»

Он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах.

В России запустят православный мессенджер «Зосима». Об этом в среду, 24 сентября, сообщило РИА Новости со ссылкой на президента фонда «Иннотех XXI» Алексея Агапова. По его словам, сначала платформу создавали как базу для обмена информацией о храмах для развития проекта «Спаси и сохрани» по реставрации церквей в Ярославской области.

«Но присоединиться могут все желающие», — сказал Агапов. Установить программу можно на основных мобильных платформах.

Первый православный мессенджер появился в 2017 году. Его название — «Правжизнь Telegram».