В России с начала 2025 года увеличится МРОТ на 16,5%

К 2030 году он должен достичь 35 тысяч рублей.

В России с начала 2025 года увеличится МРОТ на 16,5%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление председателя правительства Михаила Мишустина.

По его словам, минимальный размер оплаты труда в следующем году достигнет 22 440 рублей, а к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей.

Он добавил, что доходы российского бюджета в 2025 вырастут на 12% — до 40 трлн рублей. Расходы составят почти 41,5 трлн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуму до 1 октября внесут закон об увеличении МРОТ до 22,4 тысячи рублей.