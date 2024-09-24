В России приняли закон, позволяющий подсудимым заключать контракты с Минобороны

Закон приняли в третьем чтении. От ответственности освободят солдат, служащих в период мобилизации или заключивших контракт с МО РФ, процессы в отношении них приостановят.

В России приняли закон, позволяющий подсудимым заключать контракты с Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон приняли в третьем чтении. От ответственности освободят солдат, служащих в период мобилизации или заключивших контракт с МО РФ, процессы в отношении них приостановят.

Аналогичный механизм будет действовать в отношении тех, у кого приговор не вступил в законную силу. Законопроект внес в Госдуму Верховный суд.