В России приняли закон, позволяющий подсудимым заключать контракты с Минобороны
Закон приняли в третьем чтении. От ответственности освободят солдат, служащих в период мобилизации или заключивших контракт с МО РФ, процессы в отношении них приостановят.
В России приняли закон, позволяющий подсудимым заключать контракты с Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.
Закон приняли в третьем чтении. От ответственности освободят солдат, служащих в период мобилизации или заключивших контракт с МО РФ, процессы в отношении них приостановят.
Аналогичный механизм будет действовать в отношении тех, у кого приговор не вступил в законную силу. Законопроект внес в Госдуму Верховный суд.