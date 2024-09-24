В России начали снижаться цены на новостройки

Аналитики также отметили сокращение объема предложения на рынке новостроек в среднем на 3,7% по сравнению с августом.

В России начали снижаться цены на новостройки. Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные «Яндекс Недвижимости».

По информации аналитиков, в сентябре средняя стоимость квадратного метра в новостройках 16 российских мегаполисов снизилась на 0,2% и составила чуть менее 166 тысяч рублей. В то же время динамика цен в разных городах существенно различается.

«В семи миллионниках цены упали на величину до 2,3% за месяц, в двух мегаполисах цены остановились и сохраняются на том же уровне, что и месяцем ранее, в оставшихся семи мегаполисах квадратный метр новостроек прибавил в цене до 1,3%", — говорится в исследовании.

Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в Воронеже (на 2,3%, до 119 тыс. руб. за кв. м), Нижнем Новгороде (на 1,9%, до 188 тыс. руб.) и Москве (на 1,5%, до 364 тыс. руб.).

Аналитики также отметили сокращение объема предложения на рынке новостроек в среднем на 3,7% по сравнению с августом.