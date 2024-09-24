В России лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября

В распоряжении кредитных организаций осталось 427 млрд рублей на выдачи по госпрограмме.

Лимитов по семейной ипотеке в России хватит до ноября. Об этом пишет Газета.Ru.

Отмечается, что распоряжении банков осталось 427 млрд рублей на выдачи по госпрограмме. Однако большая часть суммы сконцентрирована у небольших кредитных организаций.

Из-за этого ряд крупных финансовых учреждений приостановил выдачи или ужесточил условия по семейной ипотеке. Сбер, РСХБ, «Уралсиб» и Почта Банк прекратили принимать заявки, а ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк повысили первоначальный взнос до 50,1%.