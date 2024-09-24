Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
20°
Срд, 25
23°
Чтв, 26
23°
ЦБ USD 92.86 -0.06 25/09
ЦБ EUR 103.41 0.19 25/09
Нал. USD 91.55 / 91.99 24/09 18:25
Нал. EUR 101.10 / 102.28 24/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
3 448
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
5 431
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
7 752
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
6 534
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России хотят сократить продолжительность обучения в школах и вузах
Это должно помочь подросткам раньше начать заниматься профориентацией.

В России хотят сократить продолжительность обучения в школах и вузах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться. Все будет раньше и быстрее», — сказал он.

Мединский выразил мнение, что классическое пяти-шестилетнее образование в вузах в ближайшие десятилетия тоже уйдет в прошлое.