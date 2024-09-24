В России хотят сократить продолжительность обучения в школах и вузах

Это должно помочь подросткам раньше начать заниматься профориентацией.

В России хотят сократить продолжительность обучения в школах и вузах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться. Все будет раньше и быстрее», — сказал он.

Мединский выразил мнение, что классическое пяти-шестилетнее образование в вузах в ближайшие десятилетия тоже уйдет в прошлое.