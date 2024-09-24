В Краснодаре водитель легковушки сбил двух женщин и подростка на тротуаре

В Краснодаре водитель легковушки сбил двух женщин и подростка на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Авария произошла вечером 23 сентября. Водитель KIA на большой скорости ехал по улице Мира, навстречу ему выскочил Volkswagen. Уходя от лобового столкновения, мужчина свернул на тротуар и снес 14-летнюю девушку и двух женщин 51 и 42 лет. Одна из них оказалась под машиной и получила серьезные травмы ног. Также пострадала 35-летняя пассажирка KIA.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.