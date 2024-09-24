В Иркутской области 15-летний подросток зарезал 12-летнюю девочку

В Иркутской области 15-летний подросток зарезал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает паблик «Плохие новости».

Трагедия произошла 22 сентября в небольшом селе Тарнополь Балаганского района. 15-летний Артем поссорился с восьмиклассницей. Вечером он позвал ее якобы на разговор у местного Дома культуры.

Там подросток начал избивать девочку. Затем он схватил нож и нанес около 40 ранений потерпевшей, от чего та скончалась. После подросток перенес тело к спортивному корту, позвонил преподавателю физкультуры и сказал, что случайно нашел труп.

Школьника задержали и отправили в СИЗО. СМИ пишут, что в рюкзаке у парня нашли наркотики, хотя раньше ни на чем подобном школьник пойман не был. Вероятно, в момент расправы он был в неадекватном состоянии.