В Белгороде из-за обстрела ВСУ пострадали пять человек. Об этом 24 сентября
По его словам, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Пятый пострадавший получил осколочное ранение ноги. Мужчину доставили в больницу, оказали медпомощь и отправили на амбулаторное лечение домой.
Кроме того, после обстрела ВСУ горели жилые дома и хозпостройки. Пожарные потушили возгорания. На данный момент, по словам Гладкова, повреждены 37 частных домов, 21 автомобиль, 6 надворных построек.
«Жителям поврежденных домов предложили переехать на время в пункты временного размещения, но все поехали ночевать к родным и близким. Много переживаний за свои дома, особенно переживает многодетная семья — супруги ждут пополнения, а автомобиль, который только недавно приобрели, сгорел. Но главное, что все дети целы и здоровы — остальное восстановится», — написал губернатор.
Отмечается, что подомовой обход продолжат утром.
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова