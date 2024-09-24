В Белгороде из-за обстрела ВСУ пострадали пять человек

Четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Пятый пострадавший получил осколочное ранение ноги.

В Белгороде из-за обстрела ВСУ пострадали пять человек. Об этом 24 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Пятый пострадавший получил осколочное ранение ноги. Мужчину доставили в больницу, оказали медпомощь и отправили на амбулаторное лечение домой.

Кроме того, после обстрела ВСУ горели жилые дома и хозпостройки. Пожарные потушили возгорания. На данный момент, по словам Гладкова, повреждены 37 частных домов, 21 автомобиль, 6 надворных построек.

«Жителям поврежденных домов предложили переехать на время в пункты временного размещения, но все поехали ночевать к родным и близким. Много переживаний за свои дома, особенно переживает многодетная семья — супруги ждут пополнения, а автомобиль, который только недавно приобрели, сгорел. Но главное, что все дети целы и здоровы — остальное восстановится», — написал губернатор.

Отмечается, что подомовой обход продолжат утром.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова