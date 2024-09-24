Стала известна причина гибели четырех детей в Красноярском крае

Стала известна причина гибели четырех детей в Красноярском крае. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, 21 сентября в поселке Красная Сопка двое родителей и их четверо детей попали в больницу. Дети скончались.

В региональной прокуратуре рассказали, что причиной их смерти считается неустановленное токсичное вещество. По данным следствия, в доме нашли химикаты и удобрения. Также стало известно, что накануне родители погибших детей обрабатывали дом дихлофосом.