Союзники Украины планируют обратиться к Путину для урегулирования конфликта

Они разочарованы «планом победы» Зеленского.

Союзники Украины планируют обратиться к Путину для урегулирования конфликта. Об этом пишет Ura.Ru мо ссылкой на Bloomberg.

«Один из западных союзников предположил, что настало время для нового раунда работы с президентом Владимиром Путиным, либо со стороны Зеленского, либо со стороны других стран. Они также обсуждают возможность связаться с Путиным непосредственно перед заседанием G20 в Бразилии, назначенным на ноябрь», — отмечает издание.

Западные чиновники разочарованы «планом победы» Зеленского и не видят в нем перспективы прорыва в конфликте. Стратегию назвали «списком пожеланий» в котором «нет никаких реальных сюрпризов, и они не изменят правил игры».